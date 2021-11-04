В пятиборье объявили о начале консультаций по виду спорта, который заменит верховую езду

Международный союз современного пятиборья (UIPM) начал процесс консультаций для определения подходящей замены верховой езде в олимпийском виде спорта — современном пятиборье, сообщает пресс-служба UIPM.

Исполком UIPM одобрил рекомендацию о замене верховой езды другой дисциплиной, которая повысит популярность и авторитет современного пятиборья, сохраняя при этом его статус как высшей физической и умственной спортивной цели, как это предусмотрено бароном Пьером де Кубертеном, основателем современных Олимпийских игр.

Все изменения, внесённые в результате процесса консультаций, будут реализованы перед летними Олимпийскими играми – 2028 в Лос-Анджелесе. Париж-2024 станет первыми Играми, на которых будет представлен новый формат современного пятиборья, который позволит зрителям увидеть все пять дисциплин за 90 минут на стадионе для пятиборья.

Среди критериев выбора нового вида спорта, который заменит верховую езду, гендерное равенство, привлекательность для молодёжи, лёгкость для понимания телеаудиторией, относительная дешевизна, доступность и простота в обучении и небольшой уровень травматизма.