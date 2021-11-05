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Россияне на одно очко отстают от лидера шахматного турнира Grand Swiss

Россияне на одно очко отстают от лидера шахматного турнира Grand Swiss
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В Риге (Латвия) продолжаются открытый и женский шахматные турниры Grand Swiss. В восьмом туре открытых соревнований француз Алиреза Фируджа обыграл индийца Кришнан Сашикиран и остался единоличным лидером, набрав 6,5 очка. В число 10 преследователей, отстающих на 1 очко, входят россияне Никита Витюгов, Александр Предке и Григорий Опарин. Два лучших игрока получат путёвки на турнир претендентов, который пройдёт в следующем году.

В женском турнире единоличным лидером является китаянка Лэй Тинцзе, обыгравшая россиянку Алину Кашлинскую. В активе лидера 7 очков. На 1 балл отстаёт Элизабет Петц (Германия), на 1,5 — россиянка Александра Костенюк. Победительница соревнований получит право сыграть в турнире претендентов.

Турниры в столице Латвии завершатся 8 ноября. Призовой фонд составляет $ 550 000.

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