Россияне на одно очко отстают от лидера шахматного турнира Grand Swiss

В Риге (Латвия) продолжаются открытый и женский шахматные турниры Grand Swiss. В восьмом туре открытых соревнований француз Алиреза Фируджа обыграл индийца Кришнан Сашикиран и остался единоличным лидером, набрав 6,5 очка. В число 10 преследователей, отстающих на 1 очко, входят россияне Никита Витюгов, Александр Предке и Григорий Опарин. Два лучших игрока получат путёвки на турнир претендентов, который пройдёт в следующем году.
В женском турнире единоличным лидером является китаянка Лэй Тинцзе, обыгравшая россиянку Алину Кашлинскую. В активе лидера 7 очков. На 1 балл отстаёт Элизабет Петц (Германия), на 1,5 — россиянка Александра Костенюк. Победительница соревнований получит право сыграть в турнире претендентов.
Турниры в столице Латвии завершатся 8 ноября. Призовой фонд составляет $ 550 000.
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