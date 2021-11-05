Виктория Листунова пояснила ответ журналисту, задавшему вопрос о снятии Симоны Байлз на ОИ
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16-летняя российская гимнастка Виктория Листунова объяснила, почему посчитала некорректным вопрос о Симоне Байлз на Олимпиаде-2020 в Токио.
Напомним, Байлз снялась с командного многоборья по ходу соревнований. Один из журналистов спросил тогда, что было бы, если бы Симона всё же выступила. Листунова посчитала этот вопрос некорректным.
Новость по темеЛистунова: что бы было, если бы Байлз не снялась? Не очень корректно об этом говорить
«Конечно, каждый высказывает своё мнение, но я считаю, что да, тот вопрос был некорректным. Конечно, Байлз тоже человек, и у неё были свои определённые сложности. И начинать использовать сослагательное наклонение… Случилось и случилось, всё. Я не люблю подобное, перематывать назад не хочется. Наоборот, нужно смотреть вперёд», — приводит слова Листуновой «Матч ТВ».
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