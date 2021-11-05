Тренер российских синхронисток раскрыла свою зарплату

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, сколько зарабатывает в месяц. По словам Данченко, Министерство спорта платит ей 70 тыс. рублей в месяц, она оформлена на полставки.

«Я ведь могла бы монетизировать своё имя, спокойно ездить по разным странам с консультациями и мастер-классами. Получала бы приличные деньги. Несопоставимые с тем, что платят в Министерстве спорта. 70 тысяч рублей. Оформлена там на полставки.

Полная ставка — 130 тысяч в месяц. Для кого-то огромная сумма. Но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по 10 часов и стабильно приносит стране золотые медали.

Оформить по совместительству полную ставку невозможно — противоречит закону Российской Федерации. А индивидуальные контракты у нас не предусмотрены. Вот и получаю как старший тренер сборной 70 тысяч», — приводит слова Данченко «Спорт-экспресс».