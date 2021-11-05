Бывший генсек ВФЛА прокомментировал допинг-скандалы в России и на Украине

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов прокомментировал допинг-скандалы в России и на Украине.

Напомним, российские спортсмены из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишены права выступать под своими флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпиадах. Что касается Украины, то у ВАДА появились подозрения в адрес Антидопингового агентства Украины, а украинский спортсмен раскрыл допинг-схему в стране.

«Проблемы с допинговыми нарушениями существуют во всём мире. Я об этом говорил ещё в 2015 году. Предлагал подходить к проблеме комплексно, а не наказывать отдельные страны. Иначе это будут бомбы замедленного действия, которые начнут взрываться в самый неожиданный момент. Не зря существовал список из пяти стран, которые были под пристальным контролем у ВАДА. В него входила и Украина.

Моё личное убеждение: к нам в своё время отнеслись настолько сурово, потому что российское государство активно присутствует в спорте. С одной стороны, это хорошо, существует масса плюсов. Но когда дело доходит до решения подобных вопросов, оказывается, что спорт слишком интегрирован. Я думаю, что Россия так сильно была наказана именно поэтому. Если такой связи спорта и государства нет, серьёзные санкции вряд ли последуют. В своё время мы наблюдали допинговые скандалы в США, Канаде, Финляндии, Турции. Везде всё заканчивалось большими проблемами для национальных федераций, но не заходило слишком далеко», — цитирует Бутова «RT на русском».