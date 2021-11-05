Климент Колесников завоевал второе золото чемпионата Европы по плаванию

21-летний российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы – 2021 на дистанции 100 метров на спине. Соревнования проходят в Казани.



Колесников преодолел дистанцию в финальном заплыве за 49,13 секунды. Второе место занял румын Роберт Глинта, его отставание составило 0,18 секунды, третьим финишировал представитель Греции Апостолос Христу (+0,74). Ещё один россиянин Павел Самусенко стал четвёртым (+0,79).



Чемпионат Европы. Короткая вода. Казань.

Мужчины. 100 метров. Спина



1. Климент Колесников (Россия) — 49,13 секунды

2. Роберт-Андрей Глинта (Румыния) — +0,18

3. Апостолос Христу (Греция) — +0,74

4. Павел Самусенко (Россия) — +0,79.



Напомним, 3 ноября, Колесников октября одержал победу на дистанции 50 метров спиной, тем самым выиграв свою первую золотую медаль чемпионата Европы в Казани. Также в его активе «бронза» эстафеты 4х50 метров вольным стилем и «серебро» комбинированной эстафеты 4×50 м.