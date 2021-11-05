16-летняя Чикунова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию, Темникова стала второй
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Российская пловчиха Евгения Чикунова стала золотым призёром чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который в эти дни проходит в Казани. 16-летняя спортсменка преодолела дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты и 16,88 секунды.
Серебряным призёром заплыва стала ещё одна россиянка Мария Темникова (+1,57), третий результат показала представительница Италии Франческа Фаджио (+2,81).
Чемпионат Европы. Короткая вода. Казань
Женщины. 200 метров. Брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) — 2.16,88
2. Мария Темникова (Россия) — +1,57
3. Франческа Фаджио (Италия) — +2,81.
Ранее Чикунова рассказала о причинах пропуска этапов Кубка мира в Берлине (Германия) и Казани (Россия). По её словам, причиной отсутствия на соревнованиях стала болезнь.
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