16-летняя Чикунова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию, Темникова стала второй

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала золотым призёром чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который в эти дни проходит в Казани. 16-летняя спортсменка преодолела дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты и 16,88 секунды.



Серебряным призёром заплыва стала ещё одна россиянка Мария Темникова (+1,57), третий результат показала представительница Италии Франческа Фаджио (+2,81).



Чемпионат Европы. Короткая вода. Казань

Женщины. 200 метров. Брасс



1. Евгения Чикунова (Россия) — 2.16,88

2. Мария Темникова (Россия) — +1,57

3. Франческа Фаджио (Италия) — +2,81.

Ранее Чикунова рассказала о причинах пропуска этапов Кубка мира в Берлине (Германия) и Казани (Россия). По её словам, причиной отсутствия на соревнованиях стала болезнь.