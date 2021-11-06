Кирпичникова выиграла заплыв на 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова стала золотым призёром чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который в эти дни проходит в Казани. 21-летняя спортсменка преодолела дистанцию 1500 метров вольным стилем за 15 минут и 18,30 секунды.
Второй по итогам заплыва стала итальянка Симона Куадарелла (+15,86), третий результат показала другая представительница Италии Мартина Рита Караминьоли (+19,03).
Чемпионат Европы. Короткая вода. Женщины. 1500 метров. Свободный стиль
1. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 15.18,30
2. Симона Куадарелла (Италия) — +15,86
3. Мартина Рита Караминьоли (Италия) — +19,03.
Ранее на чемпионате Европы в Казани россиянин Климент Колесников во второй стал золотым призёром, а 16-летняя Евгения Чикунова после серебра сумела завоевать и золото.
- 6 ноября 2021
-
00:26
- 5 ноября 2021
-
22:47
-
21:57
-
20:47
-
19:14
-
15:23
-
14:16
-
10:16
-
10:11
-
08:17
- 4 ноября 2021
-
23:51
-
22:04
-
21:47
-
20:33
-
20:30
-
20:06
-
19:30
-
18:37
-
18:25
-
16:29
-
13:36
-
12:53
-
12:37
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:53
-
09:37
-
09:08
- 3 ноября 2021
-
23:36
-
22:00
-
21:32
-
21:22
-
21:07
-
20:44