Кирпичникова выиграла заплыв на 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова стала золотым призёром чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который в эти дни проходит в Казани. 21-летняя спортсменка преодолела дистанцию 1500 метров вольным стилем за 15 минут и 18,30 секунды.



Второй по итогам заплыва стала итальянка Симона Куадарелла (+15,86), третий результат показала другая представительница Италии Мартина Рита Караминьоли (+19,03).



Чемпионат Европы. Короткая вода. Женщины. 1500 метров. Свободный стиль



1. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 15.18,30

2. Симона Куадарелла (Италия) — +15,86

3. Мартина Рита Караминьоли (Италия) — +19,03.



Ранее на чемпионате Европы в Казани россиянин Климент Колесников во второй стал золотым призёром, а 16-летняя Евгения Чикунова после серебра сумела завоевать и золото.

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