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Оглашены итоги выборов на пост президента Международной федерации гимнастики

Оглашены итоги выборов на пост президента Международной федерации гимнастики
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62-летний японский бизнесмен Моринари Ватанабэ переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает пресс-служба организации.

Выборы прошли в рамках 83-го конгресса FIG в Анталье (Турция), который завершится 7 ноября. Единственным конкурентом Ватанабэ стал министр молодёжи и спорта Азербайджана и президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов.

Ватанабэ, возглавляющий FIG с 2016 года, в первом раунде голосования получил 81 голос, Гаибов — 47.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявляла, что поддержит Ватанабэ на выборах. В то же время одна из самых влиятельных газет Болгарии «24 часа» предполагала, что Винер-Усманова хочет сместить Моринари с поста, так как Гаибов является её близким другом.

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