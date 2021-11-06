Россиянин Василий Титов проиграл выборы на пост вице-президента FIG

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов не смог переизбраться на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает пресс-служба организации.

Выборы прошли в рамках 83-го конгресса FIG в Анталье (Турция), который завершится 7 ноября. Вице-президентами FIG были избраны катарец Али Аль-Хитми, белоруска Нелли Ким и турок Суат Челен.

Отметим, что Титов занимал должность вице-президента FIG с 2012 года, в 2016-м он был переизбран на этот пост.

Ранее стало известно, что 62-летний японский бизнесмен Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG, обойдя единственного конкурента — министра молодёжи и спорта Азербайджана и президента Европейской гимнастики Фарида Гаибова.