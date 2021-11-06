Россия — Иран: прямая трансляция финала Межконтинентального кубка на «Матч ТВ»
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Сегодня, 6 ноября сборная России по пляжному футболу сыграет в финале Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае (ОАЭ). Соперником россиян стала команда Ирана, матч пройдёт на стадионе Кайт-Бич. Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Телеканал «Матч ТВ» начнёт прямую трансляцию поединка в 18:30 мск.
Отметим, российские «пляжники» обыгрывали Иран в третьем туре групповой стадии турнира со счётом 4:3. В первых двух турах сборная России в дополнительное время обыграла команду Японии – 7:6 д. в. и нанесла поражение команде Парагвая со счётом 8:7. В полуфинале же подопечные Михаила Лихачёва со счётом 7:3 обыграли команду Португалии.
За третье место на турнире сразятся сборные Португалии и Сенегала.
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