Пятиборцы потребовали отставки руководства федерации из-за исключения конкура

Более 650 спортсменов призвали уйти в отставку руководство Международного союза современного пятиборья (UIPM) из-за исключения конного спорта из программы соревнований.

По решению UIPM конкур будет исключен из программы современного пятиборья после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Мы единогласно объявляем вотум недоверия президенту и исполнительному совету в полном составе. Барон Пьер Де Кубертен создал современное пятиборье специально для Олимпийских игр, чтобы продемонстрировать непревзойденного спортсмена. Не посоветовавшись со своими спортсменами и федерациями-членами, они подорвали 109-летнюю историю современного пятиборья. Исполком заявляет, что действует под давлением со стороны Международного олимпийского комитета. Нам известно о проблемах, с которыми сталкивается современное пятиборье, однако мы всегда должны смотреть в будущее и продолжать развивать наш спорт.

Действия нынешнего президента и исполнительного совета показывают, что нам нужно новое руководство, способное планировать долгосрочные интересы нашего вида спорта, отстаивать интересы своих спортсменов и защищать место современного пятиборья на Олимпийских играх. Поэтому мы призываем исполнительный совет и президента UIPM уйти в отставку», — приводит текст письма Inside The Games.

Письмо подписали олимпийские чемпионы британцы Джозеф Чунг, Кейт Френч, Давид Свобода и другие спортсмены. Ранее россиянки Аделина Ибатуллина и Ульяна Баташов а также высказались против исключения конкура.