Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок в Дубае (ОАЭ). В финальной встрече подопечные Михаила Лихачёва обыграли команду Ирана со счётом 3:2.

В составе россиян хет-триком отличилился Борис Никоноров. Оба гола сборной Ирана забил Мохаммадали Мохтари.



Межконтинентальный кубок 2021 года стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимали участие 8 команд, которые были разбиты на две подгруппы. На пути к финалу россияне одержали 4 победы. В группе команда обыграла Японию, Парагвай и Иран, а в полуфинале выиграла у португальцев.

В матче за третье место сборная Сенегала оказалась сильнее Португалии — 7:4.

Напомним, сборная России по пляжному футболу в конце августа также стала чемпионом мира.