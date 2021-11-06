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Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок

Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок
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Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок в Дубае (ОАЭ). В финальной встрече подопечные Михаила Лихачёва обыграли команду Ирана со счётом 3:2.

В составе россиян хет-триком отличилился Борис Никоноров. Оба гола сборной Ирана забил Мохаммадали Мохтари.

Межконтинентальный кубок 2021 года стартовал в Дубае 2 ноября. В турнире принимали участие 8 команд, которые были разбиты на две подгруппы. На пути к финалу россияне одержали 4 победы. В группе команда обыграла Японию, Парагвай и Иран, а в полуфинале выиграла у португальцев.

В матче за третье место сборная Сенегала оказалась сильнее Португалии — 7:4.

Напомним, сборная России по пляжному футболу в конце августа также стала чемпионом мира.

Межконтинентальный кубок 2021. Финал
06 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 2
Иран
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