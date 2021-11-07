Российских пловцов лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Поделиться
Сборную России лишили серебра в смешанной кролевой эстафете 4x50 м на чемпионате Европы – 2021 по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева в финале показали второй результат и разделили серебро со сборной Италии. Россияне были награждены медалями, но постфактум команду дисквалифицировали после протеста сборной Польши. Победу в эстафете одержала сборная Нидерландов.
Причиной дисквалификации россиян стало нарушение заявленного порядка расстановки на эстафету.
Ранее российские пловцы завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете 4х50 метров на ЧЕ в Казани. За сборную Россию выступали Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринёв.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
11:38
-
10:57
- 6 ноября 2021
-
23:57
-
22:11
-
20:19
-
19:03
-
18:09
-
16:00
-
11:12
-
10:37
-
00:26
- 5 ноября 2021
-
22:47
-
21:57
-
20:47
-
19:14
-
15:23
-
14:16
-
10:16
-
10:11
-
08:17
- 4 ноября 2021
-
23:51
-
22:04
-
21:47
-
20:33
-
20:30
-
20:06
-
19:30
-
18:37
-
18:25
-
16:29
-
13:36
-
12:53
-
12:37
-
10:09
-
09:59
Партнерский контент