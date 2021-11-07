Бородин выиграл ЧЕ по плаванию на короткой воде, установив юниорский мировой рекорд

Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы на короткой воде на дистанции 400 м. Результат россиянина составил 3 минуты 58,83 секунды. Это новый юниорский мировой рекорд.

Второе место занял итальянец Альберто Раццетти (4.00,34), замкнул тройку лучших венгр Хуберт Кош (4.03,16).

Четвёртое место досталось другому представителю России Максиму Ступину (4.04,38).

18-летний Илья Бородин является победителем чемпионата Европы 2021 года в Будапеште на дистанции 400 метров комплексным плаванием.



Сборная России возглавляет медальный зачёт, завоевав 10 золотых и по 5 серебряных и бронзовых наград. Второе место занимает сборная Нидерландов (7-4-5), на третьей позиции располагается итальянская команда (5-15-9).