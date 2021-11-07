Сборная России по плаванию выиграла медальный зачёт на ЧЕ в Казани

Завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Казани. Российские пловцы стали победителями общекомандного медального зачёта. На счету сборной России 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

Золотые медали: Климент Колесников (кроль, 100 м; на спине 50 м и 100 м), Илья Бородин (комплексное плавание, 400 м), Анастасия Кирпичникова (кроль, 400, 800, 1500 м), Евгения Чикунова (брасс, 200 м), Светлана Чимрова (баттерфляй, 200 м) и женские команды в эстафете кролем 4 по 50 м и комбинированной эстафете 4 по 50 м.

Серебряные медали: Анна Егорова (кроль, 400 м), Чикунова (брасс, 100 м), Мария Темникова (брасс, 200 м), Мария Каменева (комплексное плавание, 100 м) и мужская команда в комбинированной эстафете 4 по 50 м.

Бронзовые медали: Владимир Морозов (кроль, 50 м), Владислав Гринев (кроль, 100 м), Михаил Доринов (брасс, 200 м), Егор Павлов (баттерфляй, 200 м), Мария Каменева (кроль, 50 м), Ника Годун (брасс, 50 м), а также мужская сборная в эстафете вольным стилем 4 по 50 м и российская команда в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 м.