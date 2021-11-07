Сборная России по плаванию выиграла медальный зачёт на ЧЕ в Казани

Завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Казани. Российские пловцы стали победителями общекомандного медального зачёта. На счету сборной России 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.
Золотые медали: Климент Колесников (кроль, 100 м; на спине 50 м и 100 м), Илья Бородин (комплексное плавание, 400 м), Анастасия Кирпичникова (кроль, 400, 800, 1500 м), Евгения Чикунова (брасс, 200 м), Светлана Чимрова (баттерфляй, 200 м) и женские команды в эстафете кролем 4 по 50 м и комбинированной эстафете 4 по 50 м.
Серебряные медали: Анна Егорова (кроль, 400 м), Чикунова (брасс, 100 м), Мария Темникова (брасс, 200 м), Мария Каменева (комплексное плавание, 100 м) и мужская команда в комбинированной эстафете 4 по 50 м.
Бронзовые медали: Владимир Морозов (кроль, 50 м), Владислав Гринев (кроль, 100 м), Михаил Доринов (брасс, 200 м), Егор Павлов (баттерфляй, 200 м), Мария Каменева (кроль, 50 м), Ника Годун (брасс, 50 м), а также мужская сборная в эстафете вольным стилем 4 по 50 м и российская команда в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 м.
- 7 ноября 2021
-
21:44
-
20:16
-
15:16
-
11:38
-
10:57
- 6 ноября 2021
-
23:57
-
22:11
-
20:19
-
19:03
-
18:09
-
16:00
-
11:12
-
10:37
-
00:26
- 5 ноября 2021
-
22:47
-
21:57
-
20:47
-
19:14
-
15:23
-
14:16
-
10:16
-
10:11
-
08:17
- 4 ноября 2021
-
23:51
-
22:04
-
21:47
-
20:33
-
20:30
-
20:06
-
19:30
-
18:37
-
18:25
-
16:29
-
13:36
-
12:53