Россияне не попали в турнир претендентов по итогам Grand Swiss в Риге
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Завершился последний тур шахматного турнира Grand Swiss 2021, по итогам которого российские спортсмены не попали на турнир претендентов.
В завершающем туре Алиреза Фируджа сыграл вничью против Григория Опарина, а Фабиано Карауна также не выявил победителя в противостоянии с Александром Предке. Таким образом, Фируджа занял первое место в турнире.
По итогам турнира Алирез Фируджа и Фабиано Каруан вошли в число претендентов. Российские же спортсмены будут принимать участие в квалификации на Гран-при в Берлине, где будут разыграны оставшиеся две путёвки на Турнир претендентов.
От России в квалификации мы увидим Опарина, который в итоговой таблице занял третье место, и Предке, занявшего седьмое место.
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