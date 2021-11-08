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Победитель конкурса Мистер Олимпия—2018 умер в возрасте 46 лет

Победитель конкурса Мистер Олимпия—2018 умер в возрасте 46 лет
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Победитель конкурса Мистер Олимпия 2018 года, ямайский бодибилдер Шон Роден умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает издание Generation Iron.

Роден умер от сердечного приступа. Сообщается, что это был уже не первый случай, когда Шон перенёс сердечный приступ.

В 1992 году Роден начал любительскую карьеру в бодибилдинге, однако после череды травм был вынужден отказаться от участия в соревнованиях. Вскоре после этого скончался отец Шона, и у него появилось пристрастие к алкоголю. Тем не менее, Родену удалось побороть алкоголизм, и в 2010 году он стал профессиональным бодибилдером. В 2011 году он дебютировал на конкурсе Мистер Олимпия, а в 2018-м одержал победу.

Посмотреть, как выглядел Шон Роден, можно в его «инстаграме».

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