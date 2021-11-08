Стали известны подробности смерти российской волейболистки, скончавшейся в 21 год

Глава пресс-службы волейбольного клуба «Урал» Денис Таипов прокомментировал смерть блокирующей «Уфимочки-УГНТУ» Алии Хамбиковой, которая скончалась на 22-м году жизни в Уфе. По словам Таипова, Хамбикова умерла от тяжёлой болезни, но это не коронавирус.
«Алия ушла из жизни 7 ноября. Для нас это большой шок, очень большая потеря. Алия была замечательным человеком, жизнерадостная. В команде у неё со всеми были отличные отношения. Сложно описать произошедшее словами.
Почему не указали болезнь? Посовещались и подумали, что клубу будет не совсем корректно называть причину. Если захотят озвучить родственники или близкие люди, то они озвучат. Это личное дело.
Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус. Нет, это не ковид. В последний месяц у неё обнаружили распространённое тяжёлое заболевание. Мы приняли решение не афишировать его. Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, всё пошло по худшему сценарию. Ещё раз выражаем соболезнования, это большая утрата», — приводит слова Таипова «Спорт-экспресс».
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