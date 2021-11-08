В Зал славы российского фехтования включили пять новых членов

Пресс-служба Федерации фехтования России сообщила о том, что в олимпийские чемпионы Владимир Смирнов и Валентина Никонова включены в отечественный Зал славы. Также в него вошли Алексей Никанчиков, Владимир Житлов и Александр Михайлов.

Валентина Никонова и Владимир Смирнов — олимпийские чемпионы по рапире.



Алексей Никанчиков — пятикратный чемпион мира по шпаге.



— Владимир Житлов — заслуженный тренер СССР, воспитавший трёх олимпийских чемпионок 1976 года по рапире: Валентину Никонову, Ольгу Князеву и Наилю Гилязову.



— Александр Михайлов — человек, который в течение последних 12-ти лет возглавлял Федерацию фехтования России.



Таким образом, на данный момент в Зал славы включены 33 человека.