Умер бронзовый призёр Олимпиады-1992 Игорь Никулин

Умер бронзовый призер Олимпийских игр — 1992 в метании молота Игорь Никулин.
«Советский и российский метатель готовился отправиться на тренировочные сборы в Адлер, когда его жизнь трагически оборвалась.
На континентальных первенствах Игорь Юрьевич трижды становился призером (серебро, две бронзы) главного легкоатлетического турнира Европы.
Родившийся в семье советского метателя молота Юрия Петровича Никулина, Игорь Никулин пошёл по стопам отца. Будущий многократный чемпион и призёр чемпионатов СССР на восходе своей карьеры стал чемпионом Европы среди юниоров, бронзовым призером Универсиады. Личный рекорд спортсмена составлял 84.48 м.
Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Юрьевича Никулина», — сообщается в заявлении ВФЛА на странице в «Фейсбуке».
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