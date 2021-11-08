Гимнастка Симона Байлз ответила на вопрос о завершении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз ответила на вопрос о завершении карьеры. Это произошло во время инициированного ею ещё в 2019 году тура «Gold Over America Tour (GOAT)», в рамках которого титулованные американские гимнастки посещают с шоу различные города США.

«Думаю, мы определённо изменили взгляд на гимнастику, в последние годы у неё была плохая репутация. Я знаю, что, если уйду из спорта, у меня будут другие пути отхода и другие занятия. Сейчас главное выяснить, чем я в действительности хочу заниматься», — приводит слова Байлз AP.

Напомним, 24-летняя Байлз оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке на фоне психологических проблем. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.