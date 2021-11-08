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Россиянка Кирпичникова получит наибольшие призовые за выступление на ЧЕ по плаванию

Россиянка Кирпичникова получит наибольшие призовые за выступление на ЧЕ по плаванию
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Пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN) рассказала, как организация поделила призовой фонд между призёрами чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который прошёл в Казани.

LEN распределила € 300 тыс. среди 15 пловцов, набравших наибольшее количество очков в индивидуальных заплывах у женщин и мужчин.

Трёхкратная чемпионка соревнований россиянка Анастасия Кирпичникова заработала больше всех призовых среди пловчих. Она получит от LEN € 25 тыс. Напомним, в Казани Анастасия выиграла золотые медали на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Среди российских пловцов больше всех, € 9 тыс. заработал обладатель трёх золотых наград Климент Колесников.

Отметим, что российские пловцы стали победителями общекомандного медального зачёта. На счету сборной России 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

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