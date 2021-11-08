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Анатолий Карпов оценил шансы Яна Непомнящего на завоевание шахматной короны

Анатолий Карпов оценил шансы Яна Непомнящего на завоевание шахматной короны
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в борьбе за шахматную корону с норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном, которому уже трижды удавалось защищать свой титул.

Матч между Непомнящим и Карлсеном за звание чемпиона мира пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

«В Нью-Йорке в 2016 году Карякин имел все шансы стать чемпионом мира, но сам их упустил. После этого у нас надежд вернуть шахматную корону не было. Сейчас Ян имеет всё для этого, но важно не допустить тех ошибок, что были у Сергея», — приводит слова Карпова ТАСС.

Напомним, другой россиянин Сергей Карякин в 2016 году уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

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