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Отбывающий наказание за убийство Оскар Писториус может досрочно выйти из тюрьмы

Отбывающий наказание за убийство Оскар Писториус может досрочно выйти из тюрьмы
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Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, получивший 13 лет и 5 месяцев тюрьмы за умышленное убийство своей подруги Ривы Стенкамп, может выйти по условно-досрочному освобождению, сообщает AP.

Писториус имеет на это право по законодательству ЮАР, согласно которому после отбытия половины срока заключённый может претендовать на освобождение. Судебное слушание по данному вопросу было назначено на октябрь, однако из-за того, что Писториус не встретился с родителями погибшей, было перенесено.

Отмечается, что Барри и Джун Стенкампы хотят лично встретиться с Оскаром, прежде чем его кандидатура на освобождение будет рассмотрена судом, что также поддерживает законодательство ЮАР согласно политики диалога между потерпевшими и преступниками. При этом Стенкампы могут давать рекомендации совету по условно-досрочному освобождению.

Таня Коэн, адвокат Стенкапмов призналась, что её клиенты были в шоке, узнав о возможности досрочного освобождения Писториуса. «Это открыло много ран, сорвало пластыри, которые они наложили на эти раны», — цитирует Коэн AP.

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