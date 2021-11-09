Ян Непомнящий рассказал, как относится к Магнусу Карлсену

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как относится к 16-му чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену. В ноябре-декабре Непомнящий попытается отобрать у Карлсена мировую шахматную корону в матче на первенство мира, который пройдёт в Дубае (ОАЭ).
«Лет десять назад мы вместе провели два-три сбора. Я даже съездил с ним на один турнир, из любопытства в большей степени. Не могу сказать, что у нас тёплые, дружеские отношения, но они вполне приятельские. Понятно, что сейчас это не играет большой роли.
Нет ли какой-то боязни? А должна быть? Мне надо хорошо подготовиться и хорошо сыграть, сделать всё, что зависит от меня. Был такой неплохой фильм под названием «Шпионский мост». Про обмен Абеля на пилота американского самолёта-разведчика. Там была сцена, где ему говорят: «Неужели вы совсем не волнуетесь?» И он смотрит и отвечает: «А это поможет?» Так и здесь», — приводит слова Непомнящего ТАСС.
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