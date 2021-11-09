Ян Непомнящий: Крамник и Топалов не пожмут руки друг другу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался на тему взаимоотношений между шахматистами.
«Что касается отношений, то, как и везде между людьми, они всегда разные: кто-то кому-то больше нравится, кто-то кому-то меньше. Не знаю как в других видах спорта, но мне кажется, что в шахматах отношения довольно ровные и лояльные. Я бы не сказал, чтобы открыто между собой шахматисты враждовали, хотя, разумеется, у всех есть какие-то истории личных взаимоотношений.
Понятно, что Крамник и Топалов не пожмут руки друг другу. Но, за исключением таких явных конфликтов, мне кажется, что сравнивать профессиональное шахматное сообщество с террариумом нельзя. Не стоит искать какие-то скандалы, интриги и расследования», — цитирует Непомнящего ТАСС.
Напомним, матч на первенство мира Владимир Крамник — Веселин Топалов в 2006 году сопровождался конфликтом, получившим в прессе название «туалетного». Крамник был обвинён командой Топалова в использовании электронных подсказок при посещении туалета. Из-за скандала завершение матча оказалось под угрозой, но конфликт был улажен.
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