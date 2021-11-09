Слуцкая — о художественной гимнастике среди мужчин: мальчик в юбке — это кошмар

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась по поводу художественной гимнастики среди мужчин.

«Для нас это непривычно. Потому что художественная гимнастика испокон веков была спортом для красивых, хрупких, эстетичных девочек. Если бы у мужчин был другой костюм, если бы не было подражания женской гимнастике, то это воспринималось бы по-другому. Но когда мальчик выходит в юбке — это кошмар. Если он нарядится в брюки, майку или футболку, если бы не брал ленточку женскую в руки…



Невозможно сравнить Большой театр с художественной гимнастикой. Это абсурд! Я не хочу видеть мужчину, который пытается быть похожим на женщину.

Через сорок лет, может, мы и привыкнем к мужчине в трусах и с лентой. А сейчас я этого не понимаю! Я не против, пускай, но давайте не путать божий дар с яичницей. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной», – сказала Слуцкая на YouTube-канале «Антонимы».