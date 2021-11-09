105-летняя американка установила мировой рекорд на стометровке

Американка Джулия Хокинс по прозвищу Ураган, которой исполнилось 105 лет, установила мировой рекорд в беге на 100 метров в соответствующей возрастной категории (105+). Об этом сообщает издание Local 12.
Мировой рекорд был установлен на соревнованиях в штате Луизиана в субботу, 6 ноября. Хокинс пробежала стометровку за 1 минуту 2,95 секунды.
«Потрясающе! Я так рада. Оставайтесь здоровыми, не переставайте бегать. Я собираюсь бегать так долго, как только смогу. Это весело, и мне нравится этим заниматься», — прокомментировала она своё достижение.
Напомним, официальный женский мировой рекорд в беге на 100 метров составляет 10,49 секунды. Его ещё в 1988 году установила американка Флоренс Гриффит-Джойнер. Она скончалась в 1998 году в возрасте 38 лет.
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