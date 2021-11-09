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Российский велогонщик Сиваков рассказал, почему хотел выступать за Францию

Российский велогонщик Сиваков рассказал, почему хотел выступать за Францию
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Российский велогонщик Павел Сиваков рассказал, почему рассматривал возможность выступать за Францию.

«Я вырос в Европе. Может быть, другой гонщик на моём месте выступал бы за Францию. У меня двойное гражданство. Многие спортсмены из других видов спорта с радостью бы поменяли гражданство. Заходил такой вопрос. Я сам об этом задумывался. Начал выступать за Россию, когда был юношей. Тогда у меня не было французского гражданства, я его получил в 18 лет. Но всё равно продолжаю выступать за Россию. Не планирую менять.

Кем я себя ощущаю? Это сложный вопрос. Понимаю, что я не на 100% русский и не на 100% француз. Может, это даже странно. Но у меня нет такой привязанности, что именно эта страна – мой дом.

Был вопрос о смене гражданства. Я задумывался, что лучше для моей карьеры. Инфраструктура сборной Франции намного лучше, чем у сборной России. Это очевидно. Я ещё думал: а быть французским спортсменом лучше, чем русским? Просто, чтобы ещё спонсоры приходили. По сути, понимаю, что это неважно. Мне что французский флаг, что российский, я всё равно Павел Сиваков. Но не представляю себя с французским флагом. Сейчас уже о смене гражданства не задумываюсь», — приводит слова Сивакова Eurosport.ru.

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