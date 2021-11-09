Вашье-Лаграв: у Непомнящего определённо есть шанс в титульном матче с Карлсеном
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Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв поделился ожиданиями от предстоящего матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов — 2020/2021 россиянином Яном Непомнящим. Поединок состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.
«Ян играл в очень интересные, а временами даже фантастические шахматы в последние два года, он будет готов к матчу. Конечно, Магнус – фаворит. Он был лучшим игроком в мире в течение 10 лет. Но у Яна определённо есть шанс. Будет интересно посмотреть, как он справится с этим давлением, а опыт Магнуса ему очень поможет», — приводит слова Вашье-Лаграва пресс-служба Федерации шахмат России на своей странице в «Твиттере».
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