Отстранённый легкоатлет Лысенко заявил, что подделал документы по указке чиновников ВФЛА

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко признал вину в подделке документов, но заявил, что действовал по плану, предложенному прежним руководством Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года был временно отстранён в 2018 году за пропуск трёх допинг-тестов в течение года. Однако вместо признания вины Данил предоставил поддельные справки по двум случаям, согласившись с «планом федерации помочь ему».

«Конечно, я мог бы сказать «нет», но я этого не сделал. Я выслушал руководство и решил сделать так, как они сказали», — приводит слова Лысенко Reuters.

Обман вскрылся и привёл к новому скандалу в ВФЛА – пять должностных лиц были отстранены, а спортсмены лишены права выступления на международных стартах даже в нейтральном статусе. Позже, после выплаты штрафа в $ 10 млн, выдачу разрешений возобновили, но на Олимпийские игры в Токио смогли поехать только 10 российских легкоатлетов.

«Я, конечно, знаю, что из-за этой ситуации пострадали невинные спортсмены. Мне очень жаль», — говорит Лысенко.

Данил сотрудничал со следователями и помог им выдвинуть обвинения против чиновников, за что его отстранение было сокращено на два года, и вернуться в сектор он сможет уже в августе 2022 года.

Несмотря на невозможность тренироваться, Лысенко всё ещё надеется выступить на Олимпийских играх и побить мировой рекорд в 2,45 метра. В начале пандемии он работал курьером по доставке продуктов питания, а сейчас сотрудничает со строительной компанией в Московской области и проводит весь день в автомобиле.

«Понимаю, что над моей техникой предстоит проделать большую работу. Я уже не в той форме, в какой был раньше. Но мне нужно зарабатывать деньги, чтобы жить и покупать еду», — сказал Лысенко.