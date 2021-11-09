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21-летняя участница юношеских ОИ из Эритреи погибла в результате ДТП

21-летняя участница юношеских ОИ из Эритреи погибла в результате ДТП
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Участница юношеских Олимпийских игр — 2018 в Буэнос-Айресе шоссейная велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в результате ДТП в возрасте 21 года, сообщает ВВС. Во время тренировки рядом с городом Асмара (Эритрея) спортсменку сбил насмерть автомобиль.

Кидане представляла Эритрею на чемпионате мира – 2021 по шоссейным велогонкам. В 2018 году она завоевала золотую медаль на чемпионате Африки в Руанде. В том же году Кидане приняла участие в юношеской Олимпиаде, где заняла 11-е место.

Международный союз велосипедистов (UCI) выразил соболезнования по поводу смерти велогонщицы.

«С постоянной улыбкой, добротой, уважением и глубокой страстью к велоспорту Десиет Кидане Текесте была восходящим молодым талантом, которого будет очень не хватать», – говорится в сообщении на официальной странице UCI в «Твиттере».

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