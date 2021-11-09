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«Шесть часов в салоне, я живая». Гимнастка Ангелина Мельникова — об изменениях в имидже

«Шесть часов в салоне, я живая». Гимнастка Ангелина Мельникова — об изменениях в имидже
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнасток Ангелина Мельникова показала изменения в имидже.

«Такая Барби теперь. Это первое, что мне пришло в голову, когда я увидела свой новый цвет волос. Как считаете, похожа? Мне показалось, очень. Шесть часов в салоне, я живая», — прокомментировала преображение Мельникова.

Публикация доступна в «инстаграме» Ангелины Мельниковой.

Помимо золота в командном многоборье на Играх в Токио (Япония), 21-летняя Мельникова завоевала две бронзовые медали: в личном многоборье и в вольных упражнениях. На постолимпийском чемпионате мира в Китакюсю (Япония) Ангелина завоевала золото в личном многоборье, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

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