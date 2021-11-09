Норвежского гребца лишили золота Кубка мира из-за банки энергетика

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по академической гребле норвежец Кьетиль Борш был лишён победы на этапе Кубке мира в Сабаудии (Италия) из-за нарушения правил рекламы, сообщает Inside the Games. Борш пришёл на церемонию награждения и поднялся на подиум с банкой известного энергетического напитка. Также международная федерация World Rowing оштрафовала спортсмена на € 2500.
Любопытно, что инцидент на этапе Кубка мира произошёл ещё в июне, но спортсмена не стали отвлекать от подготовки к Олимпийским играм – 2020 и наказали только сейчас.
Строгость наказания связана с тем, что Борш не впервые нарушил данное правило. Когда ранее он трижды появился на подиуме с банкой энергетика, ему было вынесено предупреждение. Однако норвежец счёл угрозу «штрафа» несущественной и вновь «случайно» появился на награждении с тем же напитком.
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