Волейболисты казанского «Зенита» с победы над «Бигбанком» стартовали в Кубке ЕКВ

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли эстонский «Бигбанк» в первом матче 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 20:25, 25:23).

Самым результативным в составе «Зенита» стал Бартош Беднож, набравший 17 очков, 16 баллов принёс команде Дмитрий Волков, 10 очков на счету Артёма Вольвича.

Ответная игра пройдёт завтра, 10 ноября, также в Тарту (Эстония).

Казанский «Зенит», занявший по итогам минувшего сезона пятое место в чемпионате России, впервые с сезона-2004/2005 выступает в Кубке ЕКВ. 14 лет подряд казанская команда была участником Лиги чемпионов.

Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины

1/32 финала. Первый матч

«Бигбанк» (Эстония) – «Зенит» (Казань, Россия) – 1:3 (21:25, 18:25, 25:20, 23:25).