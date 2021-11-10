Ангелина Мельникова: в аэропорту нас встретил один журналист. Я не понимаю этого

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнасток Ангелина Мельникова посетовала на низкую популярность спортивной гимнастики в России.
«Ажиотаж приходит только во время Олимпиады. Вот недавно состоялся чемпионат мира — ни одной трансляции даже не было, в аэропорту по возвращении нас встретил один-единственный журналист. А популярность всё-таки приходит благодаря телевидению в первую очередь. Я не могу этого объяснить, не понимаю, почему так происходит.
Ещё всем всегда интересны лишь скандалы. На чемпионате мира я тоже попала в такую яму, только об этом меня и спрашивали. Всех интересовала медаль, которую я проиграла, а не та, которую завоевала. Задача спорта в мотивации, а у нас как будто другим занимаются. В Европе, в США тем более гимнастика на таком подъёме! У нас же как будто не знают такого вида спорта», — приводит слова Мельниковой Vogue Russia.
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