Хоркина — про ОИ: уже не праздник ждёшь, а щит готовишь — отберут что-то или не допустят

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала судейские скандалы, участившиеся на крупных турнирах по художественной и спортивной гимнастике.
«Надумываем несправедливость или так и есть? Иногда и надумываем. Но жизнь нас всё-таки научила — как только близится Олимпиада, жди, что-то прилетит. И уже не праздника ждёшь, а щит готовишь и думаешь: или ещё чего-нибудь отберут, или кого-то не допустят к стартам под надуманными предлогами.
Мне буквально вчера звонили и спрашивали: «Что вы думаете, по поводу форума руководителей Олимпийских комитетов, что бы вы хотели на полях этого форума услышать?» Я сказала самое главное: «Хочу, чтобы они выработали предложения для президента Международного олимпийского комитета, что лишать страну, спортсменов флага и гимна – это вообще никогда недопустимо». Потому что для спортсменов это очень дорого. Мы за это рвёмся в бой и не жалеем себя, потому что для нас это честь. Честь страны», — цитирует Хоркину «Комсомольская правда».
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