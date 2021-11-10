Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о неприятной ситуации с лентой в отборе на Игры-2012

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2016 в индивидуальном многоборье украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о неприятной ситуации, произошедшей с ней во время отбора на Игры-2012.

«Жизнь состоит не только из побед, но и из поражений. В большом спорте у меня их было много. И каждый раз я воспринимала ошибки как конец света, как звоночек к завершению карьеры, потому что «у меня ничего не выходит». Только перед последней Олимпиадой я осознала, что неудачи — это часть процесса. Именно так происходит рост, главное — научиться воспринимать перипетии правильно.



В 2011 году на чемпионате мира по художественной гимнастике со мной случилась очень неприятная ситуация. Тогда, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры в Лондоне для Украины, мне нужно было выполнить упражнение с лентой. Выйдя на ковер, я начала раскладывать её на начало упражнения. И вдруг поняла, что лента совсем не слушается…



Когда после нескольких попыток разложить её у меня всё же получилось, лента магическим способом стала запутываться. Образовалось целых семь узлов! Я развязываю один — появляется другой. Около двух минут весь зал, можно даже сказать весь мир, ждал, пока гимнастка Ризатдинова приведёт в порядок свою ленту. Конечно, в тот день лицензию так и я не получила.

Толком не передохнув после чемпионата, я начала готовиться к предолимпиадной неделе, где должна была завоевать именную лицензию на Олимпиаду. Как вы уже знаете, это у меня всё получилось. Такое, казалось бы, печальное, стечение обстоятельств оказалось мне на руку — тренера вообще не планировали отправлять меня в Лондон. И хоть подготовка была очень изнурительной и сложной — я пахала в зале даже 1 января, я добилась того, о чем мечтала всю жизнь — попала на свою первую Олимпиаду», — написала Ризатдинова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Ризатдиновой в «Инстаграме».