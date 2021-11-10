Волейболисты казанского «Зенита» вышли 1/16 финала Кубка ЕКВ
Поделиться
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли эстонский «Бигбанк» во втором матче 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Накануне там же в Тарту (Эстония), «Зенит» победил «Бигбанк» в первом матче — 3:1. По сумме двух встреч «Зенит» вышел в 1/16 финала Кубка ЕКВ.
В 1/16 финала Кубка ЕКВ волейболисты казанского «Зенита» встретятся с австрийской командой «Задруга».
Казанский «Зенит», занявший по итогам минувшего сезона пятое место в чемпионате России, впервые с сезона-2004/2005 выступает в Кубке ЕКВ. 14 лет подряд казанская команда была участником Лиги чемпионов.
Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины
1/32 финала. Второй матч
«Зенит» (Казань, Россия) — «Бигбанк» (Эстония) – 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
21:56
-
19:34
-
18:49
-
18:12
-
17:21
-
13:45
-
13:20
-
12:47
-
10:49
-
10:09
-
10:05
-
10:02
-
09:16
-
00:30
- 9 ноября 2021
-
23:48
-
22:53
-
20:42
-
19:40
-
19:18
-
18:12
-
17:20
-
15:52
-
15:31
-
14:48
-
12:38
-
12:21
-
12:09
-
09:45
-
09:13
-
09:10
-
08:00
-
00:36
- 8 ноября 2021
-
23:40
-
22:29
-
21:13
Партнерский контент