Волейболисты казанского «Зенита» вышли 1/16 финала Кубка ЕКВ

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли эстонский «Бигбанк» во втором матче 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Накануне там же в Тарту (Эстония), «Зенит» победил «Бигбанк» в первом матче — 3:1. По сумме двух встреч «Зенит» вышел в 1/16 финала Кубка ЕКВ.

В 1/16 финала Кубка ЕКВ волейболисты казанского «Зенита» встретятся с австрийской командой «Задруга».

Казанский «Зенит», занявший по итогам минувшего сезона пятое место в чемпионате России, впервые с сезона-2004/2005 выступает в Кубке ЕКВ. 14 лет подряд казанская команда была участником Лиги чемпионов.

Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины

1/32 финала. Второй матч

«Зенит» (Казань, Россия) — «Бигбанк» (Эстония) – 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).