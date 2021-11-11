Объявлены составы мужской и женской сборных России на командные ЧЕ по шахматам
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С 12 по 21 ноября в Терме Чатеж (Словения) пройдут открытый и женский командные чемпионаты Европы по шахматам. В открытом турнире примут участие 39 команд, в женском — 31.
В состав мужской сборной России вошли: Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко. Капитан — Александр Мотылёв.
Главными соперниками россиян являются представители Азербайджана, Франции, Польши, Англии, Нидерландов.
Состав женской сборной России: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Валентина Гунина. Капитан — Сергей Рублевский. В первую пятёрку по рейтингу также входят команды Грузии, Польши, Украины и Азербайджана, сообщает официальный сайт РШФ.
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