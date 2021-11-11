Призёра МЧМ по борьбе спутали с застреленной тёзкой. Убитая также занималась борьбой

Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира по борьбе Ниша Дахия опровергла сообщения о своей смерти, которые ранее появились в ряде зарубежных СМИ.



Различные медиа сообщили, что спортсменка была застрелена в Сонипате (Индия), однако позже выяснилось, что это была её полная тёзка, однако тоже занимающаяся борьбой. Что касается призёра молодёжного ЧМ, то она готовится к первенству страны в другой части Индии.



«Я в полном порядке. Вся эта история… Я была поражена, когда мне начали звонить друзья и родные. Да, я жива и продолжаю готовиться к чемпионату Индии», — цитирует Нишу ESPN, тогда как мировое борцовское сообщество уже начало скорбить о её утрате.

Ранее сообщалось, что члены «Талибана» (признано террористическим и запрещено в РФ) обезглавили волейболистку сборной Афганистана, однако родственники спортсменки опровергли факт её убийства талибами, после чего журналист сообщил, что она покончила жизнь самоубийством.