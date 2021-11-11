Источник: белорусская чемпионка мира по фристайлу перестала выходить на связь и пропала

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжка, белоруска Александра Романовская перестала выходить на связь и пропала. Об этом сообщается в «инстаграме» организации «Свободное объединение спортсменов Беларуси».

«Вчера вечером после тренировки пропала и не выходит на связь лучшая спортсменка 2019 года Белоруссии, фристайлистка Александра Романовская», — отмечается в сообщении организации в.

По информации Фонда спортивной солидарности, спортсменку задержали после тренировки вчера, 10 ноября. В настоящий момент она находится в Партизанском РУВД г. Минска.

После начала протестов в Беларуси в 2020 году Александра Романовская активно выражала свою гражданскую позицию. 18 августа 2020 года она подписала подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы, вступила в «Свободную ассоциацию спортсменов Беларуси». Участвовала в записи видеообращений к спортивным деятелям против давления на спортсменов за их гражданскую позицию. 6 октября 2020 года на встрече фристайлистов главный тренер национальной сборной Николай Козенко был проинформирован о том, что чемпионка «уволена за прогулы».