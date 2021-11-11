Советский легкоатлет рассказал о смерти трёх друзей-олимпийцев после вакцинации

Серебряный призёр Игр-1980 в прыжках с шестом Константин Волков связал смерть своих друзей-олимпийцев с вакцинацией от коронавируса.
Осенью 2021 года один за другим ушли из жизни двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых и призёры Игр Юри Тамм и Игорь Никулин.
«Несколько часов назад умер, упав на улице, мой старый товарищ по сборной СССР и по жизни Игорь Никулин. Мы с ним созванивались 22 сентября после смерти Юри Тамма, который умер после прилёта из Парижа в Таллине, упав во дворе своего дома, подметая дорожки. В Париже Тамм был на похоронах Юрия Седых, который скоропостижно скончался у себя дома в Париже от сердечного приступа. С Игорем мы тогда обсуждали тему вакцинации. Все трое делали себе вакцины практически синхронно, получив вторую дозу незадолго до смерти. Возможно, это совпадение, но я в такие совпадения не верю, а верю в то, что долбаных вакцинаторов всех мастей и со всех стран настигнет заслуженная кара», — написал Волков на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, что сам Волков вместе с семьёй переехал в Беларусь, а его сын Матвей теперь выступает за сборную этой страны и уже стал чемпионом мира среди юниоров.
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