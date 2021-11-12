«Чемпионат» запускает обновление раздела Lifestyle

Lifestyle — это про здоровый образ жизни за пределами мотивационных плакатов, построенных на ограничениях. Lifestyle — для живых людей, с энергией, а порой и ленью, которая бьёт ключом.



В обновлённом разделе изменился дизайн главной страницы: благодаря удобной навигации всё самое важное и интересное в паре кликов мышкой. С новым Lifestyle легко быть в теме — о wellness-трендах, новинках спортивной одежды и гаджетах можно узнать из объединённых тематических карточек. Контент внутри них заверен экспертами из разных областей: экстремальный спорт, фитнес, физическое и ментальное здоровье. А совсем скоро мы представим сервисы, которые упростят жизнь всем, кто решил подружиться со своим организмом и хочет научиться его понимать.

Обновление раздела Lifestyle прокомментировал директор по цифровой стратегии медиахолдинга Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков: «Вместе с читателями «Чемпионата» мы идём по пути здорового образа жизни и меняем представление о спорте. Большое обновление раздела Lifestyle позволит пользователям быстрее ориентироваться в широком спектре тем, касающихся здорового образа жизни. Редакция привлекает больше экспертов в разных направлениях, чтобы донести до читателей проверенную информацию. В дальнейшем благодаря добавленным сервисам Lifestyle станет полноценным мобильным помощником для тех, кто уже давно на ЗОЖ, или тех, кто только встаёт на этот путь».