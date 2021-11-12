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Пловец Климент Колесников выиграл 50 метров на спине в плей-офф ISL

Пловец Климент Колесников выиграл 50 метров на спине в плей-офф ISL
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Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 метров на спине в плей-офф Международной лиги плавания (ISL), который проходит в Эйндховене (Нидерланды). Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель России Марк Николаев.

Мария Темникова стала второй на дистанции 200 м брассом, уступив 1,17 секунды американке Лилли Кинг. Евгений Рылов завоевал бронзу на дистанции 200 м на спине, Андрей Жилкин показал аналогичный результат на 200-метровке комплексным плаванием.

Плавание. International Swimming League. Плей-офф. Эйндховен, Нидерланды
Мужчины. Спина, 50 м

1. Климент Колесников (Россия) – 22,94
2. Гильерме Бассето (Бразилия) – 23,01
3. Марк Николаев (Россия) – 23,03

Спина, 200 м

1. Лоренцо Мора (Италия) – 1.50,92
2. Броуди Уильямс (Великобритания) – 1.52,55
3. Евгений Рылов (Россия) – 1.52,57

Комплекс, 200 м

1. Андреас Вазайос (Греция) – 1.53,11
2. Леонардо Коэльо Сантос (Бразилия) – 1.54,89
3. Андрей Жилкин (Россия) – 1.55,49

Женщины. Брасс, 200 м

1. Лилли Кинг (США) – 2.17,43
2. Мария Темникова (Россия) – 2.18,60
3. Дженна Страуч (Австралия) – 2.21,28…
7. Татьяна Белоногофф (Россия) – 2.25,89

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