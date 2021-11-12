Анастасия Близнюк: я знала — после того, что было с Диной Авериной, мы идём на расстрел

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк вспомнила, с какими эмоциями выходила на групповое многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, после того как Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, проиграв израильтянке Линой Ашрам.

«Да, после квалификации мы знали, почему мы вторые. Мы сделали не всё, у нас были ошибки. Но мы подсчитали всё, поняли, почему были оценки ниже, чем обычно. А когда сделали идеально и нам поставили только на балл выше, чем в квалификации, и на 1,300 балла ниже, чем Болгарии, вот тут сразу стало всё понятно! Был сразу и шок, и неприятно.

Я знала, что после того, что случилось с Диной, мы идём на расстрел. Хотелось за неё биться. Хотелось доказать, что мы команда, что мы сильные. Когда увидела, сколько нам после первого упражнения поставили, я поняла, что в лучшем случае мы остаёмся на втором месте, а если, не дай бог, ошибёмся, то нас с пьедестала с огромной радостью снимут», — цитирует Близнюк Eurosport.ru.

В групповом многоборье в Токио Россия завоевала серебро, проиграв Болгарии.