Саночники Роман и Павел Репиловы, находящиеся в Китае, заразились коронавирусом

Российский саночник Роман Репилов сдал положительный тест на коронавирус во время подготовки к первому этапу Кубка мира, который 20-21 ноября пройдёт в Яньцине (Китай). Об этом сообщил начальник российской национальной команды Артём Петраков.
«Роман вчера сдал тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Его изолировали, отвезли в госпиталь, провели необходимые процедуры. У него нет каких-либо симптомов, но тест положительный. Мы не знаем, с чем это связано. Проведена комплексная проверка, у него ничего нет, кроме положительного теста», — цитирует Петракова «РИА Новости Спорт».
Ещё в среду стало известно о заражении COVID-19 Павла Репилова — брата Романа. Другие члены сборной вынуждены тренироваться на особых условиях — с представителями других стран они не контактируют.
25-летний Роман Репилов является трёхкратным чемпионом мира и пятикратным призёром чемпионатов Европы по санному спорту. Также уроженец Дмитрова — трёхкратный победитель спринтерского зачёта Кубка мира (2016/2017, 2018/2019, 2019/2020).
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