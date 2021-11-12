Саночники Роман и Павел Репиловы, находящиеся в Китае, заразились коронавирусом

Российский саночник Роман Репилов сдал положительный тест на коронавирус во время подготовки к первому этапу Кубка мира, который 20-21 ноября пройдёт в Яньцине (Китай). Об этом сообщил начальник российской национальной команды Артём Петраков.

«Роман вчера сдал тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Его изолировали, отвезли в госпиталь, провели необходимые процедуры. У него нет каких-либо симптомов, но тест положительный. Мы не знаем, с чем это связано. Проведена комплексная проверка, у него ничего нет, кроме положительного теста», — цитирует Петракова «РИА Новости Спорт».

Ещё в среду стало известно о заражении COVID-19 Павла Репилова — брата Романа. Другие члены сборной вынуждены тренироваться на особых условиях — с представителями других стран они не контактируют.



25-летний Роман Репилов является трёхкратным чемпионом мира и пятикратным призёром чемпионатов Европы по санному спорту. Также уроженец Дмитрова — трёхкратный победитель спринтерского зачёта Кубка мира (2016/2017, 2018/2019, 2019/2020).