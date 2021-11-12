Конькобежка Фаткулина — бронзовый призёр этапа КМ в Польше на дистанции 500 м

В Томашове (Польша) начались соревнования первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту. Участники соревновались на дистанции 500 м. Россиянка Ольга Фаткулина стала бронзовым призёром с результатом. Победила с рекордом трека американка Эрин Джексон, второй стала японка Нао Кодайра. В шаге от пьедестала остановилась чемпионка мира россиянка Ангелина Голикова.
На дистанции 500 м у мужчин победу с рекордом трека одержал китаец Синьюй Гао. Россияне Виктор Муштаков и Артём Арефьев заняли шестое и седьмое места. Чемпион мира 2019 года Руслан Мурашов и рекордсмен мира Павел Кулижников заняли последние, 19 и 20-е места.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Томашов, Польша
Женщины. 500 м
1. Эрин Джексон (США) – 37,613.
2. Нао Кодайра (Япония) – 37,744.
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,072.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 38,083.
...10. Дарья Качанова (Россия) – 38,339.
Мужчины. 500 м
1. Синьюй Гао (Китай) – 34,265.
2. Тацуя Синама (Япония) – 34,546.
3. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,687.
...6. Виктор Муштаков (Россия) – 34,731.
7. Артём Арефьев (Россия) – 34,756.
...19. Руслан Мурашов (Россия) – 35,393.
20. Павел Кулижников (Россия) – 35,539.
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