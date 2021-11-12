МОК официально перераспределил олимпийские медали Игр-2012 Ухова и Школиной

Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил медали в пяти дисциплинах на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после аннулирования результатов дисквалифицированных спортсменов, сообщает пресс-служба МОК.

В прыжках в высоту после дисквалификации россиянина Ивана Ухова золотая медаль досталась американцу Эрику Кинарду, серебряными призерами стали катарец Мутаз Эсса Баршим, канадец Дерек Друэн и британец Роберт Грабарз. У женщин в прыжках в высоту бронзовую награду россиянки Светланы Школиной получит испанка Рут Бейтия.

В прыжках в длину у женщин четвертого места была лишена представительница Латвии Инета Радевича, пятого – россиянка Анна Назарова. В результате перераспределения четвёртое место заняла россиянка Людмила Колчанова, пятое — француженка Элуаз Лезюэр-Эмонен.

В гребле на каноэ после дисквалификации литовца Евгения Шуклина серебряным призёром на дистанции 200 м стал россиянин Иван Штыль. Бронзу получит испанец Альфонсо Бенавидес Лопес де Айялы.

В вольной борьбе (весовая категория до 120 кг) после аннулирования результатов представителя Узбекистана Артура Таймазова и грузина Давита Модзманашвили победителями признаны россиянин Билял Махов и иранец Комейл Гасеми. Однако Махов сможет получить медаль только после отбытия собственной дисквалификации (27 января 2024 года).